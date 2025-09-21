Трамп пригрозил Афганистану плохими вещами за отказ передать базу Баграм

Американский лидер Дональд Трамп перешел к угрозам — он предупредил, что в Афганистане могут произойти «плохие вещи», если Кабул откажется уступить США авиабазу Баграм. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.
«Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил — Соединенным Штатам Америки, — произойдет что-то плохое», — заявил Трамп.
Известно, что Соединенные Штаты пытаются вернуть себе контроль над военной авиабазой Баграм в Афганистане. По словам Трампа, одним из мотивов для возвращения этой базы является её стратегическое расположение. Баграм находится всего в часе полета от места производства ядерного оружия Китаем.
Американские чиновники заверили, что пока в Вашингтоне не осуществляется никакого активного планирования захвата авиабазы.