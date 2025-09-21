Трамп пригрозил Афганистану плохими вещами за отказ передать базу Баграм

Известно, что Соединенные Штаты пытаются вернуть себе контроль над военной авиабазой Баграм в Афганистане. По словам Трампа, одним из мотивов для возвращения этой базы является её стратегическое расположение. Баграм находится всего в часе полета от места производства ядерного оружия Китаем.