Западные посольства испугались приезда Белоусова в Белград — Вучич

Вучич сообщил, что после публикаций в СМИ о приезде высоких гостей из арабских стран, западные посольства в Белграде начали звонить с вопросами о возможном прибытии российского министра обороны, называя это потенциально скандальным. Он отметил, что информация о визите президента ОАЭ была известна лишь ограниченному кругу лиц.