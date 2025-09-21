Западные посольства испугались приезда Белоусова в Белград — Вучич

Посольства западных стран выразили обеспокоенность в связи с возможным приездом министра обороны России Андрея Белоусова на крупнейший за последние годы военный парад «Сила единства» в Белграде и пытались оказать давление на сербское руководство. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
Военный парад, приуроченный к Дню сербского единства, свободы и национального флага 15 сентября, прошел перед правительственным комплексом «Палата Сербия». Среди гостей мероприятия были президент ОАЭ шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, командующий Национальной гвардией Огайо бригадный генерал Мэтью Вудрафф, а также представители министерств обороны Китая, Франции, Венгрии, Азербайджана, Кипра и дипломатического корпуса.
Вучич сообщил, что после публикаций в СМИ о приезде высоких гостей из арабских стран, западные посольства в Белграде начали звонить с вопросами о возможном прибытии российского министра обороны, называя это потенциально скандальным. Он отметил, что информация о визите президента ОАЭ была известна лишь ограниченному кругу лиц.
Президент Сербии также добавил, что предстоящие переговоры на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке по вопросу Косово и Метохии и Республики Сербской будут сложными. По его словам, западные страны, испытывающие фрустрацию из-за невозможности победить Россию на фронте, могут найти другую цель, которой может стать сербский народ.
Согласно данным министерства обороны Сербии, в параде приняли участие тысячи военнослужащих, были представлены сотни единиц военной техники, включая самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-35М, системы ПВО FK-3 и HQ-17, современные радары, бронетехника и беспилотные летательные аппараты. В начале парада военнослужащие пронесли национальный флаг Сербии длиной 300 метров.
Читайте материал по теме: Вучич похвалил военное сотрудничество Сербии и США.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.