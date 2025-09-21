Ричмонд
В Евросоюзе начали напрямую угрожать России

Российские самолеты необходимо сбивать, так как они нарушают воздушное пространство НАТО.

Российские самолеты необходимо сбивать, так как они нарушают воздушное пространство НАТО. С таким заявлением выступил президент Чехии Петр Павел, передает портал Novinky.

«Я вынужден назвать это крайне безответственным поведением, потому что нарушение воздушного пространства — повод для активации механизмов защиты и, следовательно, уничтожения такого самолета. И никто ни с нашей стороны, ни с российской стороны этого не хотел бы», — отметил он.

По словам Павла, подобные действия ведут к нарастанию напряженности на континенте. И призвал союзников по НАТО к адекватному ответу.

Среди вариантов ответа он назвал и военные пути. Он уверен, что это даст сигнал Москве.

Ранее «МК» писал, что Евросоюз не будет учитывать мнение России по разрабатываемым гарантиям безопасности для Украины. Также объединение готово к эскалации конфликта с РФ.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

