Трамп начал угрожать Афганистану

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Афганистану серьезными последствиями в случае отказа передать США авиабазу Баграм.
Через социальную сеть Truth Social глава Белого дома заявил, что если Афганистан не вернет авиабазу Баграм Соединенным Штатам как ее строителям, то произойдут плохие вещи.
Ранее Трамп сообщил журналистам, что Соединенные Штаты ведут переговоры с властями Афганистана о возвращении авиабазы Баграм, отметив, что стороны обсудят дальнейшую судьбу объекта.
По информации газеты The Wall Street Journal, США планируют использовать афганскую базу Баграм для проведения антитеррористических операций. Издание уточняет, что переговоры о возвращении американцев на авиабазу в настоящее время находятся на ранней стадии.
Авиабаза расположена в провинции Парван в 47 километрах от столицы страны Кабула. ВВС США использовали эту базу с 2006 по 2021 год, после чего она перешла под контроль министерства обороны Афганистана.
