Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил Афганистану чем-то плохим, если Кабул не отдаст базу Баграм

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Афганистана столкнутся с плохими последствиями, если не вернут американцам контроль над авиабазой Баграм. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Если Афганистан не вернёт авиабазу Баграм тем, кто её построил — Соединённым Штатам Америки, — произойдёт что-то плохое», — указал он.

Трамп ранее отметил, что его администрация ведёт переговоры с «Талибаном»* о возможности возобновления ограниченного военного присутствия на авиабазе Баграм. Речь идёт о создании плацдарма для контртеррористических операций, включая размещение пилотируемых самолётов и беспилотников.

* Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше