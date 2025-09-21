Ричмонд
Названа дата признания Палестины со стороны Британии

Британия готовится к признанию Палестины как полноценного государства.

Британия готовится к признанию Палестины как полноценного государства. Это должно состояться сегодня, 21 сентября, передают Би-би-си и Sky News.

Источники отмечают, что важное объявление сделает премьер-министр королевства Кир Стармер. Он еще летом заявлял, что примет такое решение, если Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа.

Стармер тогда призывал лидера еврейского государства Биньямина Нетаньяху согласить на прекращение огня в анклаве и выполнить ряд других выдвинутых его правительству условий для урегулирования конфликта.

Однако со стороны Тель-Авива последовала иная реакция. Нетаньяху заявил, что британский премьер-министр поощряет терроризм ХАМАС.

Ранее «МК» писал, что палестинское движение ХАМАС опубликовало фотографии сорока семи израильских заложников, назвав их «прощальными снимками».

