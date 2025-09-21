Пушков: Стубб может посоревноваться в глупости с Бербок

Президент Финляндии Александр Стубб «сморозил глупость», когда высказался на счет того, что Россия якобы не имеет права голоса при введении гарантий безопасности на Украине. Так он пытался показать себя решительным и твердым, отметил российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
«Президент Финляндии Стубб, желая выглядеть решительным и твердым, сморозил явную глупость, заявив, что у России якобы “нет права голоса” в вопросе о т.н. гарантиях безопасности Украины. Если бы у России не было права голоса, Трамп не стал бы встречаться с Путиным на Аляске», — написал он.
Сенатор подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта возможно только при участии России. Но это, по словам Пушкова, очевидно всем, кроме Стубба и ему подобных еврочиновников. И добавил, что они «уже три с половиной года тужатся что-то такое выработать». Однако ничего не выходит, признал политик.
Пушков призвал Стубба взять свои слова обратно. Иначе он будет состязаться за первое место на самые нелепые заявления с нынешней главой Генассамблеи ООН Анналеной Бербок, резюмировал сенатор.
Ранее «МК» писал, что Евросоюз не будет учитывать мнение России по разрабатываемым гарантиям безопасности для Украины. Также объединение готово к эскалации конфликта с РФ, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
