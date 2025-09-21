Зеленский ввел санкции против Мизулиной, Гуцул и внука Шарля де Голля

Сенаторы Соединенных Штатов от двух партий продемонстрировали законопроект об использовании российских замороженных активов, за счет которых планируется оказывать помощь Украине каждые 90 дней. Согласно схеме, Госдеп США каждый раз будет отправлять Киеву как минимум 250 миллионов долларов.