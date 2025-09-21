Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, главы Гагаузии Евгении Гуцул и внука основателя и первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля. Соответствующий указ подписан в субботу, 20 сентября.
— Санкции включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества и лишение всех украинских госнаград, — сообщило РИА Новости.
Также санкции наложены на 66 физических и 13 юридических лиц, которые связаны с деятельностью администрации Крыма, сказано в статье.
Сенаторы Соединенных Штатов от двух партий продемонстрировали законопроект об использовании российских замороженных активов, за счет которых планируется оказывать помощь Украине каждые 90 дней. Согласно схеме, Госдеп США каждый раз будет отправлять Киеву как минимум 250 миллионов долларов.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь сообщила, что в рамках 19-го пакета санкций против РФ ведомство предложило использовать замороженные российские активы для обеспечения кредитов Украине.