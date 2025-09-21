Российские войска сносят позиции ВСУ под Днепром

«Если мы говорим за успешные участки линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, то, по моему глубокому убеждению, здесь, безусловно, нужно отметить результаты группировок “Центр” и “Восток”, а это как раз Днепропетровская область на стыке с ДНР», — рассказал он.