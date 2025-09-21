Одни из самых успешных наступательных операций были проведены в зоне ответственности группировок «Центр» и «Восток» в Днепропетровской области за прошедшую неделю. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Если мы говорим за успешные участки линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, то, по моему глубокому убеждению, здесь, безусловно, нужно отметить результаты группировок “Центр” и “Восток”, а это как раз Днепропетровская область на стыке с ДНР», — рассказал он.
Марочко отметил, что российские войска продолжают создавать буферную зону на границе с Донецкой Народной Республикой. И, по его словам, на этом участке фронта ВС РФ активно продвигаются. И добавил, что на других направлениях также есть успехи у нашей армии.
За прошедшую неделю были освобождены от оккупации укронацистов несколько населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской области. Продолжилось освобождение территории ДНР.
Ранее «МК» писал, что российские военные в ходе боев обеспечили себе заход в город Северск, расположенный в Донецкой Народной Республике.
