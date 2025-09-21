Британские истребители пролетели над Польшей в рамках операции НАТО

Британские истребители Королевских ВВС вечером в пятницу, 19 сентября, совершили первый полет над Польшей в рамках операции «Восточный часовой» (Eastern Sentry), которая была начата из-за инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве страны.
Как сообщили в Минобороны Соединенного Королевства, два Typhoon вылетели с базы в Линкольншире в сопровождении самолета-заправщика Voyager, чтобы обеспечить «защиту от воздушных угроз со стороны России, включая беспилотники». Рано утром в субботу, 20 сентября, они вернулись на аэродром.
Министр обороны Джон Хили заявил, что полеты посылают «четкий сигнал: “Воздушное пространство НАТО будет под защитой”. Всего в операции “Восточный часовой” участвуют девять стран Европы и США.
Напряженность обострилась в последние дни, после того как страны НАТО обвинили Россию в нарушении их воздушного пространства. В частности, 10 сентября власти Польши заявили, что сбили несколько российских беспилотников. Минобороны России тогда заявило, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались», а при ударах по целям на Украине использовались дроны, дальность которых не превышает 700 км. С тех пор на территории Польши еще несколько раз находили беспилотники.
Несколько дней спустя дрон попал в воздушное пространство Румынии близ границы с Украиной и улетел туда после того, как на перехват подняли два F-16. Посла России вызвали в МИД страны, дипломаты назвали обвинения необоснованными.
19 сентября эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах России из-за вторжения в воздушное пространство страны трех истребителей МиГ-31. В Минобороны заявили, что российские самолеты совершали плановый полет из Карелии в Калининградскую область, воздушное пространство Эстонии они не нарушали.
Президент США Дональд Трамп не исключил «большие проблемы» из-за произошедшего. Ранее он говорил, что инцидент с дронами в Польше не должен был произойти. Президент Украины Владимир Зеленский призвал вместе с соседними странами найти общее решение по борьбе с дронами, которые могут пересечь воздушное пространство европейских государств.