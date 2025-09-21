Британские истребители пролетели над Польшей в рамках операции НАТО

Напряженность обострилась в последние дни, после того как страны НАТО обвинили Россию в нарушении их воздушного пространства. В частности, 10 сентября власти Польши заявили, что сбили несколько российских беспилотников. Минобороны России тогда заявило, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались», а при ударах по целям на Украине использовались дроны, дальность которых не превышает 700 км. С тех пор на территории Польши еще несколько раз находили беспилотники.