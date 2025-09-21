Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что аграриям его страны придется пойти на уступки, чтобы государство смогло вступить в Евросоюз. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Максим Бужанский.
«Кулеба предлагает “окончательное решение украинского аграрного вопроса”, иначе говоря, убить украинских фермеров для того, чтобы не убивать европейских… Украина в ЕС ничего не будет решать, и будет полностью зависеть от Франции и Германии», — заявил он.
Бужанский также иронично высказался о профессионализме Кулебы. По его словам, страна потеряла «большого государственника». Однако сумела «спасти своих фермеров».
В начале июня 2025 года Евросоюз отменил свободный ввоз украинских товаров на территорию объединения, которое действовало с 2022 года. Теперь продукция из Незалежной квотируется.
Ранее «МК» писал, что бегство экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы из страны говорит о скором крахе бывшей советской республики, считает журналист Томас Фази.
