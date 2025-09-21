Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совбез Ирана приостановил сотрудничество с МАГАТЭ из-за санкций в ООН

Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Это случилось на фоне голосования в ООН по вопросу санкций против Тегерана, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

В сообщении указали, что решение возникло «из-за действий европейских стран».

«Несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел с агентством и проекты по урегулированию этого вопроса, из-за действий европейских стран сотрудничество с МАГАТЭ будет приостановлено», — указано в заявлении.

Ранее Россия обвинила европейские страны в провокационных действиях, которые ведут к эскалации напряжённости вокруг иранской ядерной программы. Речь шла о голосовании в СБ ООН по резолюции Южной Кореи, в которой Тегеран обвинили в неисполнении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше