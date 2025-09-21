Совбез Ирана приостановил сотрудничество с МАГАТЭ из-за санкций в ООН

В сообщении указали, что решение возникло «из-за действий европейских стран».
«Несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел с агентством и проекты по урегулированию этого вопроса, из-за действий европейских стран сотрудничество с МАГАТЭ будет приостановлено», — указано в заявлении.
Ранее Россия обвинила европейские страны в провокационных действиях, которые ведут к эскалации напряжённости вокруг иранской ядерной программы. Речь шла о голосовании в СБ ООН по резолюции Южной Кореи, в которой Тегеран обвинили в неисполнении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).