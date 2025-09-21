Ричмонд
Бойцы ВС РФ неожиданно обнаружили под Херсоном редкий танк ВСУ

В ходе боев в Херсонской области российские операторы ударных беспилотников засекли американский танк Abrams. Об этом рассказал боец ВС РФ с позывным «Дамбер», передает РИА Новости.

«Наши ребята сообщили, что по ним идет огневое воздействие. После чего мы обнаружили, что, возможно, по ним работает танк. Когда мы полетели на доразведку и увидели танк, это был “Абрамс”. Это редкость. Они появляются очень-очень редко здесь», — отметил военнослужащий.

«Дамбер» поделился, на данном участке фронта — на правобережье Днепра — тяжелая бронетехника ВСУ появляется крайне редко. По его слова, это связано с тем, что она оперативно уничтожается сразу же после обнаружения.

Другой военнослужащий с позывным «Казак» пояснил, что на этом направлении работа ВС РФ идет по пунктам управления, живой силе и артиллерийским орудиям. Тяжелой бронетехники стало в несколько раз меньше, добавил он.

Ранее «МК» писал, что одни из самых успешных наступательных операций были проведены в зоне ответственности группировок «Центр» и «Восток» в Днепропетровской области за прошедшую неделю.

