Стармер 21 сентября официально признает Палестину и введёт санкции против ХАМАС

Как уточняет The Telegraph, вместе с этим Стармер введёт санкции против ХАМАС, чтобы смягчить критику решения признать Палестину.
Ранее, 29 июля, Даунинг-стрит предупредила, что решение о признании Палестины будет принято перед началом сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и не прекратит военные действия в анклаве. После, на фоне эскалации конфликта, Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило намерение поддержать Палестину на международном уровне.
Ранее Life.ru писал, что и Бельгия планирует официально признать Палестину на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Этот шаг может стать значимым политическим сигналом и вдохнуть новую жизнь в надежды на мирное разрешение конфликта.