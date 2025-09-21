Бразилия опрокинула США с форумом по демократии в ООН

США не будут участвовать во втором форуме в защиту демократии в рамках Генассамблеи ООН. Решение об исключении Штатов из списков было принято организатором мероприятия Бразилией, передает CNN Brasil.
«На фоне американских санкций Бразилия исключила Соединенные Штаты из второго форума “В защиту демократии и против экстремизма”. Встреча состоится в следующую среду в Нью-Йорке в рамках Генеральной ассамблеи ООН», — говорится в сообщении.
Данное событие инициировано бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Оно организуется совместно с президентами Чили, Испании, Колумбии и Уругвая. Запланировано участие порядка 30 государств.
Сообщается, что в прошлом году американцев приглашали на первый форум. Тогда они отправили на мероприятие представителя Госдепартамента. СМИ отмечают, что Лула да Силва принял решение не приглашать США из-за того, что они попрали бразильскую демократию и нападают на избирательную и судебную системы страны.
