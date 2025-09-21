Бразилия опрокинула США с форумом по демократии в ООН

Сообщается, что в прошлом году американцев приглашали на первый форум. Тогда они отправили на мероприятие представителя Госдепартамента. СМИ отмечают, что Лула да Силва принял решение не приглашать США из-за того, что они попрали бразильскую демократию и нападают на избирательную и судебную системы страны.