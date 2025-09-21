Ричмонд
Пашиняна переизбрали в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян переизбран на пост главы правящей партии «Гражданский договор» по предварительным результатам подсчета голосов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян переизбран на пост главы правящей партии «Гражданский договор» по предварительным результатам подсчета голосов. Об этом сообщает агентство «Арменпресс».

В ходе седьмого съезда партии, состоявшегося 20 сентября в Ереване, была принята декларация, предусматривающая активизацию усилий по евроинтеграции в случае победы на парламентских выборах 2026 года.

Среди приоритетов документа — провозглашение стратегической задачи по установлению Четвертой Республики Армения. Пашинян отметил, что для достижения этой цели партия намерена обратиться к народу с просьбой продлить мандат управления республикой еще на пять лет на предстоящих парламентских выборах. В декларации также указывается, что следующим шагом станет начало процесса принятия новой конституции через всенародный референдум.

Армения, как заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, пойдет по пути укрепления отношений с Россией. Отношения между Ереваном и Москвой, по его оценке, находятся на этапе трансформации.

Политик отметил, что Армения наладила военно-техническое сотрудничество со многими странами, продолжая взаимодействовать с Российской Федерацией, «важность отношений с которой трудно переоценить». «Отношения с Россией находятся на этапе трансформации, — оценил он. — Это конструктивная трансформация». «На этой базе мы пойдем по пути укрепления отношений с Россией», — сказал он. Пашинян добавил, что политический диалог с Москвой продолжит оставаться активным.

Пашинян решил стереть Арарат с герба Армении.

