Пашиняна переизбрали в Армении

Политик отметил, что Армения наладила военно-техническое сотрудничество со многими странами, продолжая взаимодействовать с Российской Федерацией, «важность отношений с которой трудно переоценить». «Отношения с Россией находятся на этапе трансформации, — оценил он. — Это конструктивная трансформация». «На этой базе мы пойдем по пути укрепления отношений с Россией», — сказал он. Пашинян добавил, что политический диалог с Москвой продолжит оставаться активным.