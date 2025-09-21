В Раде признали, что вступление в ЕС потребует жертв: вот кому придется несладко

По словам Бужанского, Кулеба назвал два ключевых условия для членства Украины в ЕС. Первое из них — усиление контроля со стороны Франции и Германии за деятельностью Евросоюза. Второе условие заключается в необходимости урегулирования проблемы несовместимости украинской аграрной отрасли с европейскими стандартами, поскольку в текущем состоянии она может нанести ущерб европейским фермерам.