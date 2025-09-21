Ричмонд
В Раде признали, что вступление в ЕС потребует жертв: вот кому придется несладко

Бужанский: Кулеба признал, что Киев пожертвует агросектором ради вступления в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба практически подтвердил готовность Киева пожертвовать интересами украинских фермеров ради вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

По словам Бужанского, Кулеба назвал два ключевых условия для членства Украины в ЕС. Первое из них — усиление контроля со стороны Франции и Германии за деятельностью Евросоюза. Второе условие заключается в необходимости урегулирования проблемы несовместимости украинской аграрной отрасли с европейскими стандартами, поскольку в текущем состоянии она может нанести ущерб европейским фермерам.

«Экс-министр иностранных дел Украины Кулеба предлагает “окончательное решение украинского аграрного вопроса”, иными словами, пожертвовать украинскими фермерами, чтобы не жертвовать европейскими», — подчеркнул Бужанский.

Депутат также отметил, что в случае выполнения этих условий Украина станет членом ЕС, но потеряет возможность принимать самостоятельные решения и будет полностью зависеть от политики Парижа и Берлина.

Ранее сообщалось, что положение Евросоюза в мире становится все более шатким, а Украина может добить альянс.

