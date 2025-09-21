Ричмонд
В Госдуме предложили повысить штрафы за курение в подъездах

Минимальный штраф за курение в поездках может достичь до 15 000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила увеличить штрафы за курение и употребление алкоголя в подъездах. Об этом говорится в письме, направленном министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, сообщает РИА Новости.

В обращении указано: «Предлагаем значительно повысить размеры административных штрафов за курение табака на общегородских территориях и за распитие алкогольных напитков в тех же местах, установив минимальный штраф в размере до 15 000 рублей».

Уточняется, что за повторное нарушение в течение года предлагается наказывать штрафом до 30 тысяч рублей или административным арестом на 15 суток. В настоящее время максимальное наказание по этим статьям составляет три тысячи рублей.

Недавно в России призвали многократно увеличить штрафы за курение на рабочем месте. Напомним, в июне Госдума приняла в первом чтении закон о повышении штрафов за курение рядом со школами.