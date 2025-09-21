«Следовало бы взять слова обратно»: Пушков ответил Стуббу на заявление о праве голоса России

Пушков охарактеризовал слова финского лидера как глупость, подчеркнув, что если бы Москва действительно не имела никакого влияния в этом процессе, то встреча между американским лидером Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске не состоялась бы. Сенатор выразил уверенность, что Стубб и подобные ему политики на протяжении длительного времени безуспешно пытаются навязать Москве неприемлемые для неё условия, что и является главной причиной отсутствия прогресса в урегулировании.