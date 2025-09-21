Пушков ответил Стуббу на заявление о лишении России права голоса по гарантиям безопасности

По его словам, Стубб, стремясь выглядеть решительным, позволил себе «явную глупость», заявив, что у Москвы якобы «нет абсолютно никакого права голоса» в вопросе гарантий безопасности для Украины. Пушков напомнил, что если бы у РФ действительно не было значимого влияния, то президент США Дональд Трамп не стал бы встречаться с Владимиром Путиным на Аляске.