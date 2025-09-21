Пушков ответил Стуббу на заявление о лишении России права голоса по гарантиям безопасности

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба. Он подчеркнул, что урегулирование конфликта в Украине возможно только при условии согласия России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, Стубб, стремясь выглядеть решительным, позволил себе «явную глупость», заявив, что у Москвы якобы «нет абсолютно никакого права голоса» в вопросе гарантий безопасности для Украины. Пушков напомнил, что если бы у РФ действительно не было значимого влияния, то президент США Дональд Трамп не стал бы встречаться с Владимиром Путиным на Аляске.
«Всем ясно, что без согласия России никакого урегулирования украинского кризиса не будет, потому что условия соглашения напрямую затрагивают её безопасность. Видимо, об этом забыл только Стубб», — добавил сенатор.
Пушков также отметил, что Стубб и ему подобные давно пытаются что-то добиться, но безрезультатно: Москве пытаются навязать неприемлемые для неё условия.
Напомним, ранее Стубб заявлял, что обсуждаемые сейчас гарантии безопасности вступят в силу только после соглашения между Россией и Украиной, при этом, по его словам, Москва якобы не будет иметь права вето на формат этих гарантий.