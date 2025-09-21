В России жестко отреагировали на призыв экс-украинских властей «идти на Москву»

Виктор Ющенко занимал пост президента Украины с 2005 по 2010 год. Он стал главой государства после событий, получивших название «Оранжевая революция». В конце 2004 года его сторонники заявили о фальсификациях при подсчете голосов во втором туре президентских выборов, на которых Ющенко уступил Виктору Януковичу: последний получил 49,46% голосов, а Ющенко — 46,61%. После прихода к власти Ющенко проводил курс на реабилитацию ОУН-УПА (организация признана экстремисткой и запрещена в РФ) и подписал закон, согласно которому массовый голод 1932−1933 годов был признан так называемым геноцидом украинского народа.