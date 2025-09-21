Ранее на Украине призвали «идти на Москву».
Бывший президент Украины Виктор Ющенко — ужасный трус и предатель. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя призыв украинского экс-главы «идти на Москву», прозвучавший накануне.
«Видимо, у киевской хунты дела совсем плохи, если с грязной обочины истории им начинает вторить забытый на Украине предатель и ужасный трус Ющенко. Ведь именно он в прошлом стал тем самым засланным казачком, разрушившим мир, стабильность и будущее Украины», — передает РИА Новости слова депутата..
Шеремет также подчеркнул, что экс-президент Украины способен только делать громкие заявления, находясь в комфортных условиях, но сам не готов возглавить наступление, о котором говорит. По мнению парламентария, Ющенко опасается противостоять российской армии, поэтому его слова не имеют под собой реальной основы.
Ранее экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Киев не должен ограничиваться восстановлением контроля над границами 1991 года, а обязан двигаться дальше, вплоть до Москвы. «На Москву», — сказал бывший украинский глава, передает RT. В завершение беседы Ющенко выразил надежду, что Украина сможет стать «бронежилетом Европы».
Виктор Ющенко занимал пост президента Украины с 2005 по 2010 год. Он стал главой государства после событий, получивших название «Оранжевая революция». В конце 2004 года его сторонники заявили о фальсификациях при подсчете голосов во втором туре президентских выборов, на которых Ющенко уступил Виктору Януковичу: последний получил 49,46% голосов, а Ющенко — 46,61%. После прихода к власти Ющенко проводил курс на реабилитацию ОУН-УПА (организация признана экстремисткой и запрещена в РФ) и подписал закон, согласно которому массовый голод 1932−1933 годов был признан так называемым геноцидом украинского народа.
В России проведение третьего тура президентских выборов в 2004 году и победу Ющенко называли государственным переворотом. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что после периода правления Ющенко ситуация на Украине значительно ухудшилась.