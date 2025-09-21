Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Соответствующая информация размещена в базе данных ведомства.
Решение об объявлении в розыск было принято 18 июля. Ранее, 11 июля, СБУ заочно предъявила российскому вице-премьеру обвинения по статье о военных преступлениях, предположительно совершенных по предварительному сговору группой лиц. Основанием для обвинений стало заявление о якобы имевшей место краже украинского зерна на территориях, вошедших в состав РФ.
Дмитрий Патрушев возглавлял Министерство сельского хозяйства России в период с 2018 по 2024 год.
Отмечается, что СБУ регулярно предъявляет заочные обвинения российским политическим, военным и общественным деятелям. Кроме того, лидер киевского режима Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях в отношении российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, обвиняемых в сотрудничестве с Россией.
