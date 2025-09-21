В США объяснили, почему страна проиграет Китаю в лунной гонке и причём здесь Илон Маск

Проект многоразового космического корабля Starship, который NASA считает ключевым для миссии Artemis III, сталкивается с серьёзными проблемами. Из последних четырёх испытаний три завершились взрывами. Запланированное на этот год топливное испытание перенесли минимум на 2026 год. В NASA признают, что высадку астронавтов на Луне могут отложить до 2028 года и даже позже, отмечает издание.