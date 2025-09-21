Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США объяснили, почему страна проиграет Китаю в лунной гонке и причём здесь Илон Маск

Соединённые Штаты рискуют не успеть высадить астронавтов на Луну в 2027 году и проиграть в гонке с Китаем. Основная причина — задержки со стороны компании Илона Маска SpaceX. Об этом сообщает газета The New York Times.

Источник: Life.ru

Проект многоразового космического корабля Starship, который NASA считает ключевым для миссии Artemis III, сталкивается с серьёзными проблемами. Из последних четырёх испытаний три завершились взрывами. Запланированное на этот год топливное испытание перенесли минимум на 2026 год. В NASA признают, что высадку астронавтов на Луне могут отложить до 2028 года и даже позже, отмечает издание.

«Тем не менее, проект лунного посадочного модуля SpaceX сильно отстаёт от графика. Всё больше возникает сомнений в том, что Соединённые Штаты смогут обойти Китай, у которого есть собственный план с целевой датой посадки на Луну в 2030 году», — указывают журналисты.

В начале сентября NASA сообщило, что астронавты проведут на Луне от 8 до 12 дней. Также США планируют отправлять полезные грузы на поверхность спутника Земли, чтобы заложить основы своего «базового лагеря».

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше