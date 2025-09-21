— У киевской хунты дела совсем плохи, если с грязной обочины истории им начинает вторить забытый на Украине предатель и трус Ющенко. Ведь именно он в прошлом стал тем самым засланным казачком, разрушившим мир, стабильность и будущее Украины, — цитирует его РИА Новости.