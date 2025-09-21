Ричмонд
«Кишка тонка»: депутат Шеремет резко ответил Ющенко на призыв «идти на Москву»

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет резко ответил экс-президенту Украины Виктору Ющенко, который призвал ВСУ «идти на Москву». Парламентарий заявил, что у политика «кишка тонка» лично возглавить наступление на российскую столицу.

— У киевской хунты дела совсем плохи, если с грязной обочины истории им начинает вторить забытый на Украине предатель и трус Ющенко. Ведь именно он в прошлом стал тем самым засланным казачком, разрушившим мир, стабильность и будущее Украины, — цитирует его РИА Новости.

По словам депутата, у бывшего главы Украины не хватит смелости повести за собой армию, потому что у него самого «трясутся коленки перед мощью» ВС России. Ющенко только и остается, что «молоть языком в теплом кабинете», добавил Шеремет.

Виктор Ющенко, который продвигал идею отчуждения страны от РФ, призвал украинцев идти «на Москву». На фоне провалов ВСУ на фронте и нахождения Украины в глубоком экономическом и демографическом кризисе он заявил, что не согласен с риторикой о заморозке линии фронта.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ответил на заявление Виктора Ющенко. По его мнению, политика «по пустословию и управляемости извне переплюнул только нынешний президент Украины Владимир Зеленский».