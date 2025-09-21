Бразилия исключила США из списка приглашённых на форум демократии в ООН

«На фоне американских санкций Бразилия исключила США из второго форума “В защиту демократии и против экстремизма”. Встреча состоится в следующую среду в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
Президент Бразилии Лула да Силва организовал конференцию вместе с лидерами Испании, Колумбии, Чили и Уругвая. В форуме примут участие представители примерно 30 стран.
В начале сентября Бразилия инициировала внеочередной закрытый онлайн-саммит БРИКС из-за угроз со стороны Соединённых Штатов. В нём принял участие президент России Владимир Путин. Главными темами обсуждения стали угрозы многополярному мироустройству и выработка общего ответа объединения на тарифы и санкции со стороны США.