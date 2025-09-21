Суть международного музыкального конкурса «Интервидение» заключается в защите многополярного мира и традиционных ценностей, написала американская газета The Christian Science Monitor (CSM).
«Во времена “холодной войны” такие мероприятия проводились под лозунгом “мир и дружба”, тогда как сегодняшняя идея скорее сводится к общим ценностях — к многополярному миру», — говорится в статье.
Подчёркивается, что этим «Интервидение» отличается от «Евровидения». Авторы публикации обратили внимание, что участники конкурса, состоявшегося в РФ, прибыли не только из СНГ. В частности, на «Интервидение» приехали представители ряда государств глобального Юга.
В статье отмечается, что в качестве альтернативы Россия на фоне растущего глобального раскола, вероятно, создаёт собственные мероприятия. По словам авторов, это даёт возможность выступить российским артистам и спортсменам, которые практически лишились доступа на площадки, контролируемые Западом.
Напомним, финал конкурса «Интервидение» проходил 20 сентября. Победу на нём одержал представитель Вьетнама Дык Фук. Президент РФ Владимир Путин назвал финал «Интервидения» одним из наиболее ожидаемых событий года в области культуры.