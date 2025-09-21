В МИД с сарказмом отреагировали на конфликт в украинском поезде из-за русского языка: вот что сказала Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала скандальное видео с конфликтом из-за русского языка в поезде, следовавшем во Львов. Свою оценку ситуации она разместила в Telegram-канале.
«Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: “По-москальски будэте или по-эвропейски?” — сказала Захарова.
Напомним, что на днях в украинских соцсетях стало распространяться видео, где женщина в поезде, следовавшем во Львов, агрессивно требует от молодых людей прекратить разговор на русском языке и заявляет: «Езжайте в Россию».
Ключевой претензией было использование негосударственного языка, то есть русского.
В 2019 году Верховной Радой был утвержден законодательный акт «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», устанавливающий его обязательное применение во всех публичных сферах.
Однако ранее глава киевского режима Владимир Зеленский высказался о статусе русского языка в стране. В ответ на вопрос журналистов он заявил, что единственным государственным языком Украины является украинский.
Вопреки словам киевского главаря, языковой омбудсмен Украины, видимо, считает по-другому. На днях Елена Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом.
«Среда подростков сплошь и рядом говорит по-русски, не демонстрируя той языковой устойчивости, которую им прививали, скажем, в начальной школе или дома», — пояснила Ивановская. При этом на вопрос почему ее дочь использует в соцсетях русский язык, та ответила, что ее аудитория преимущественно русскоязычна. Мать предложила альтернативу: развивать личный бренд так, чтобы быть популярной и на украинском.
Накануне военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин подчеркнул, что молодое поколение на Украине все чаще говорит на русском языке.
По его словам, несмотря на официальный статус украинского языка, страна продолжает активно использовать русский язык, поскольку многие дисциплины — химия, физика и математика не имеют адекватных терминологических аналогов на «мове». Аналогичная ситуация наблюдается и в других сферах жизни.