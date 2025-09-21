В МИД с сарказмом отреагировали на конфликт в украинском поезде из-за русского языка: вот что сказала Захарова

«Среда подростков сплошь и рядом говорит по-русски, не демонстрируя той языковой устойчивости, которую им прививали, скажем, в начальной школе или дома», — пояснила Ивановская. При этом на вопрос почему ее дочь использует в соцсетях русский язык, та ответила, что ее аудитория преимущественно русскоязычна. Мать предложила альтернативу: развивать личный бренд так, чтобы быть популярной и на украинском.