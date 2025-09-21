Глава киевского режима Владимир Зеленский на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН будет пытаться убедить американского лидера в необходимости финансирования ВСУ. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«Он мог бы попытаться договориться об урегулировании, но, зная Зеленского, все будет с точностью, наоборот. Вероятно, он потребует поддержку для новых контратак, попросит деньги на формирование новых резервов», — считает эксперт.
Меркурис отметил, что положение украинских боевиков на фронте ставится хуже день ото дня. Да и постоянно меняющаяся позиция Трампа в отношении Европы может грозить принятием неоднозначных решений.
Аналитик посоветовал Зеленскому не просить денег на войну, а стараться добиться мирного урегулирования. Ранее сообщалось, что администрация Трампа готовит его встречу с Зеленским в Нью-Йорке в ходе Генассамблеи ООН.
«МК» писал, что США не будут участвовать во втором форуме в защиту демократии в рамках Генассамблеи ООН. Решение об исключении Штатов из списков было принято организатором мероприятия Бразилией.
