Трамп: Европейские страны должны прекратить закупать нефть у России

«Европейцы покупают нефть у России. Этого не должно происходить, правда?» — сказал Трамп во время выступления в Вирджинии в субботу.
Президент отметил, что Уитакер «не позволит этому продолжаться долго». Трамп подчеркнул, что Уитакеру следует провести консультации с союзниками США по этому вопросу.
«Мэт, они должны прекратить покупать нефть у России. Ты поговоришь с ними? Поговори с ними, пожалуйста», — обратился президент к Уитакеру.
Трамп ранее сообщал, что его администрация увеличит добычу нефти в США и снизит её стоимость. По мнению президента, уменьшение цен на нефть может привести к прекращению конфликта на Украине. Трамп надеется, что из-за нефтяного кризиса России придётся завершить СВО.