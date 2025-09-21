Ричмонд
Трамп: Европейские страны должны прекратить закупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер должен добиться от европейских союзников прекращения закупок российской нефти.

Источник: Life.ru

«Европейцы покупают нефть у России. Этого не должно происходить, правда?» — сказал Трамп во время выступления в Вирджинии в субботу.

Президент отметил, что Уитакер «не позволит этому продолжаться долго». Трамп подчеркнул, что Уитакеру следует провести консультации с союзниками США по этому вопросу.

«Мэт, они должны прекратить покупать нефть у России. Ты поговоришь с ними? Поговори с ними, пожалуйста», — обратился президент к Уитакеру.

Трамп ранее сообщал, что его администрация увеличит добычу нефти в США и снизит её стоимость. По мнению президента, уменьшение цен на нефть может привести к прекращению конфликта на Украине. Трамп надеется, что из-за нефтяного кризиса России придётся завершить СВО.

