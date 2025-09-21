Трамп встретится с демократами, чтобы предотвратить «шатдаун»

Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидерами демократов в Конгрессе для обсуждения мер по предотвращению приостановки работы федерального правительства, хотя и выразил сомнения в эффективности таких переговоров. Об этом он заявил 20 сентября, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома.
Ранее лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и лидер меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис направили Трампу письмо с требованием встречи, обвинив республиканцев в отказе от двухпартийных консультаций по вопросу финансирования правительства.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, в свою очередь, обвинил демократов в попытках спровоцировать остановку работы правительства, назвав потенциальный «шатдаун» катастрофой для страны.
Трамп ранее допускал возможность приостановки работы правительства в случае, если стороны не достигнут соглашения по законопроекту о финансировании до 1 октября. Сенат уже отклонил два варианта законопроекта, что значительно увеличивает вероятность шатдауна, особенно учитывая предстоящий перерыв в работе Конгресса.
Стоит отметить, что с 1977 года финансирование правительства прерывалось более 20 раз. Самый продолжительный шатдаун произошел во время первого срока Трампа и длился 35 дней — с декабря 2018 по январь 2019 года.
Читайте материал по теме: Абсолютно всё вывезут в США: Вашингтон хочет высосать из Украины все соки.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.