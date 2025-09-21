Трамп встретится с демократами, чтобы предотвратить «шатдаун»

Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидерами демократов в Конгрессе для обсуждения мер по предотвращению приостановки работы федерального правительства, хотя и выразил сомнения в эффективности таких переговоров. Об этом он заявил 20 сентября, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома.