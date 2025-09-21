Постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер добьется от союзников США из Европы прекращения закупок российских энергоресурсов. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.
«Европейцы покупают нефть у России. Этого не должно происходить, правда?» — заявил Трамп на ужине в центре ACI в Вирджинии.
Хозяин Белого дома также заявил, что Уитакер не позволит долго продолжаться этим процессам. И отметил, что постпреду нужно провести консультации с европейскими союзниками. Обратившись напрямую к Уитакеру, Трамп сказал: «Мэт, они должны прекратить покупать нефть у России».
При этом Трамп добавил, что американские компании наращивают добычу нефти, чтобы сократить ее стоимость. Он выразил уверенность, что падение цен на энергоресурсы позволит завершить украинский конфликт. И по традиции добавил, что у него хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.
Ранее «МК» писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН будет пытаться убедить американского лидера в необходимости финансирования ВСУ.
