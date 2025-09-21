Трамп назвал главного борца с российской нефтью в ЕС

При этом Трамп добавил, что американские компании наращивают добычу нефти, чтобы сократить ее стоимость. Он выразил уверенность, что падение цен на энергоресурсы позволит завершить украинский конфликт. И по традиции добавил, что у него хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.