Трамп назвал главного борца с российской нефтью в ЕС

Постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер добьется от союзников США из Европы прекращения закупок российских энергоресурсов.

Постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер добьется от союзников США из Европы прекращения закупок российских энергоресурсов. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

«Европейцы покупают нефть у России. Этого не должно происходить, правда?» — заявил Трамп на ужине в центре ACI в Вирджинии.

Хозяин Белого дома также заявил, что Уитакер не позволит долго продолжаться этим процессам. И отметил, что постпреду нужно провести консультации с европейскими союзниками. Обратившись напрямую к Уитакеру, Трамп сказал: «Мэт, они должны прекратить покупать нефть у России».

При этом Трамп добавил, что американские компании наращивают добычу нефти, чтобы сократить ее стоимость. Он выразил уверенность, что падение цен на энергоресурсы позволит завершить украинский конфликт. И по традиции добавил, что у него хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее «МК» писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН будет пытаться убедить американского лидера в необходимости финансирования ВСУ.

