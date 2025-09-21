Ричмонд
Трамп: США добиваются от Европы прекращения закупок нефти у России

Трамп уточнил, что США работают над наращиванием собственной нефтедобычи.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер планирует добиться от союзников Вашингтона в Европе отказаться от закупок российской нефти, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

Американский лидер выступал в штате Вирджиния. Он отметил, что Уитэкер «не позволит продолжаться долго» ситуации, при которой европейцы приобретают нефть у РФ.

Трамп призвал дипломата провести соответствующие консультации с союзниками. Президент утверждает, что Белый дом работает над наращиванием нефтедобычи в США и снижения стоимости извлекаемого сырья.

Американский лидер считает, что «ещё одно небольшое уменьшение» цены на энергоносители якобы приведет к «автоматическому прекращению» украинского конфликта. Глава государства также выразил уверенность в том, что имеет «хорошие отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, 20 сентября еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил, что в 19-м пакете антироссийских санкций ЕС нет ограничений на импорт нефти из России. При этом, по его словам, в перечне содержатся пункты по сжиженный природный газ (СПГ). Домбровскис добавил, что анонсировал продолжение ЕС работы, нацеленной на поэтапный отказ от ископаемого топлива из РФ.

