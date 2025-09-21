Трамп: США добиваются от Европы прекращения закупок нефти у России

Напомним, 20 сентября еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил, что в 19-м пакете антироссийских санкций ЕС нет ограничений на импорт нефти из России. При этом, по его словам, в перечне содержатся пункты по сжиженный природный газ (СПГ). Домбровскис добавил, что анонсировал продолжение ЕС работы, нацеленной на поэтапный отказ от ископаемого топлива из РФ.