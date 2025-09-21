Скачко: скандальным заявлением о России Ющенко хочет вернуться в политику

Виктора Ющенко никто не поддерживает на Украине, но ему списали все грехи, поскольку именно с него начался переход ко всему антироссийскому в стране, сообщил aif.ru политолог Владимир Скачко.
Напомним, Ющенко в одном из последних интервью заявил, что Украина должна не соглашаться даже на возвращение к границам 1991 года, а идти на Москву.
«Такими заявлениями он лишь пытается вернуть себе внимание. Никто его не поддерживает и не защищает в стране. Но он по умолчанию человек, с которого все началось, поэтому сейчас на Украине он получил индульгенцию. Ему списали все грехи лишь потому, что он стал первопроходцем в деле превращения Украины в анти-Россию», — отметил Скачко.
По словам политолога, у Ющенко, который занимал пост главы Украины с 2005 по 2010 год, нулевые шансы на возвращение в президентское кресло.
