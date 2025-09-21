Ричмонд
Скачко: скандальным заявлением о России Ющенко хочет вернуться в политику

Политолог отметил, что у Виктора Ющенко нет шансов на то, чтобы снова стать президентом Украины, несмотря на его радикальные заявления.

Источник: Аргументы и факты

Виктора Ющенко никто не поддерживает на Украине, но ему списали все грехи, поскольку именно с него начался переход ко всему антироссийскому в стране, сообщил aif.ru политолог Владимир Скачко.

Напомним, Ющенко в одном из последних интервью заявил, что Украина должна не соглашаться даже на возвращение к границам 1991 года, а идти на Москву.

«Такими заявлениями он лишь пытается вернуть себе внимание. Никто его не поддерживает и не защищает в стране. Но он по умолчанию человек, с которого все началось, поэтому сейчас на Украине он получил индульгенцию. Ему списали все грехи лишь потому, что он стал первопроходцем в деле превращения Украины в анти-Россию», — отметил Скачко.

По словам политолога, у Ющенко, который занимал пост главы Украины с 2005 по 2010 год, нулевые шансы на возвращение в президентское кресло.

Ранее политолог Скачко связал побег Кулебы со скорой капитуляцией Украины.