В Раде заявили, что Кулеба предлагает пожертвовать украинским агросектором ради Европы

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба фактически признал, что ради вступления в Европейский союз Киеву придётся пожертвовать собственными фермерами. Об этом заявил украинский депутат Максим Бужанский, раскритиковавший дипломата.

Источник: Life.ru

Бужанский заявил, что Кулеба озвучил два главных условия членства Украины в ЕС: контроль со стороны Франции и Германии и отказ от конкуренции с европейским агросектором. Депутат Рады назвал это «окончательным решением украинского аграрного вопроса».

«Кулеба предлагает убить украинских фермеров, чтобы не убивать европейских. Украина в ЕС ничего не будет решать и станет полностью зависимой от Франции и Германии», — написал парламентарий в Telegram.

По его словам, страна рискует потерять собственное сельское хозяйство ради мифической европейской интеграции.

Ранее Life.ru писал, что Дмитрий Кулеба, сбежавший из страны, неожиданно вернулся в Киев. Он появился на родине после запрета властей выезжать за границу бывшим чиновникам.