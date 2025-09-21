Бужанский заявил, что Кулеба озвучил два главных условия членства Украины в ЕС: контроль со стороны Франции и Германии и отказ от конкуренции с европейским агросектором. Депутат Рады назвал это «окончательным решением украинского аграрного вопроса».
«Кулеба предлагает убить украинских фермеров, чтобы не убивать европейских. Украина в ЕС ничего не будет решать и станет полностью зависимой от Франции и Германии», — написал парламентарий в Telegram.
По его словам, страна рискует потерять собственное сельское хозяйство ради мифической европейской интеграции.
Ранее Life.ru писал, что Дмитрий Кулеба, сбежавший из страны, неожиданно вернулся в Киев. Он появился на родине после запрета властей выезжать за границу бывшим чиновникам.