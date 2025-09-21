В Полтаве спустя сутки убрали установленный на месте памятника Петру I вертолёт

Как пояснили в пресс-службе 18-й бригады армейской авиации, винтокрылая машина была временной инсталляцией, приуроченной к 10-летию создания бригады имени Игоря Сикорского. Вертолёт Ми-2, разработанный в 1960-х годах в советском конструкторском бюро Миля, находился на месте памятника всего сутки.