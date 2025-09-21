Глава киевского режима Владимир Зеленский попытается обратиться к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой о финансовой поддержке для нового наступления украинской армии. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис, охарактеризовав предстоящую встречу двух политиков в Нью-Йорке.
Меркурис отметил, что, несмотря на возможные попытки Зеленского договориться об урегулировании конфликта, реальность, вероятно, будет противоположной.
«Вероятно, он потребует поддержку для новых контратак, попросит деньги на формирование новых резервов. Ситуация становится всё хуже и хуже, и скоро придется принять критические решения», — отметил Меркурис.
Аналитик также указал на то, что нестабильность в отношениях с США затрудняет получение поддержки со стороны европейских стран и может вынудить украинское руководство принимать «непопулярные» решения.
Недавно бывший комик впал в истерику и накинулся с обвинениями в адрес президента США Дональда Трампа. Он обвинил американского политика в напрасной трате времени.