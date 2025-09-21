Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подразделения двух бригад ВСУ попали в огненный капкан ВС РФ

Российские войска блокировали подразделения двух бригад ВСУ в Харьковской области.

Российские войска блокировали подразделения двух бригад ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, в капкане оказались боевики из 57-й мотопехотной и 127-й механизированной бригад. Всего блокировано в районе населенного пункта Синельниково около роты (80−200 человек) укронацистов.

Бойцы ВС России планомерно уничтожают противника. Ранее сообщалось, что Батальон иностранный наемников ВСУ понес огромные потери в районе другого населенного пункта Харьковской области: Юрченково.

«МК» писал, что одни из самых успешных наступательных операций были проведены в зоне ответственности группировок «Центр» и «Восток» в Днепропетровской области за прошедшую неделю.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.