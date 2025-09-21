Российские войска блокировали подразделения двух бригад ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, в капкане оказались боевики из 57-й мотопехотной и 127-й механизированной бригад. Всего блокировано в районе населенного пункта Синельниково около роты (80−200 человек) укронацистов.
Бойцы ВС России планомерно уничтожают противника. Ранее сообщалось, что Батальон иностранный наемников ВСУ понес огромные потери в районе другого населенного пункта Харьковской области: Юрченково.
«МК» писал, что одни из самых успешных наступательных операций были проведены в зоне ответственности группировок «Центр» и «Восток» в Днепропетровской области за прошедшую неделю.
