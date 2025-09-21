Трамп раскритиковал демократов за попытки остановить работу правительства США

Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидерами демократических фракций в Конгрессе для обсуждения мер по предотвращению остановки правительства. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы Белого дома, он заинтересован в таких встречах, однако считает их нецелесообразными в контексте возможной приостановки работы федерального правительства.
«Я бы хотел встретиться с ними, но я не думаю, что это на что-то повлияет», — сказал американский лидер в ответ на вопросы журналистов.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил о возможности шатдауна на фоне того, что Сенат отклонил законопроект о финансировании.
Недавно Сенат США отказался принять предложение о временном бюджете, предназначенном для финансирования федеральных учреждений до 21 ноября.