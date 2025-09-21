Ричмонд
Politico: Макрон намерен создать противовес Израилю и США на заседании ГА ООН

Президент Франции и главы нескольких других западных стран объявят о признании Палестины государством.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует на 80-й сессии Генеральной Ассамблее ООН консолидировать ряд стран вокруг идеи признания Палестины государством, чтобы продемонстрировать глобальный противовес Израилю и США. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их информации, на заседании в ООН Австралия, Андорра, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия и Франция объявят о признании Палестины государством. Это станет «дипломатической победой» Парижа в усилиях, нацеленных на то, чтобы убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить военную операцию в секторе Газа, сказал один из собеседников издания.

Однако попытка Макрона выступить «единым фронтом» против еврейского государства и его сторонника в лице президента США Дональда Трампа демонстрирует разобщенность ЕС, полагает газета. Германия и Италия пока отказываются признавать государственность Палестины, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер, одобряющий идею президента Франции, вероятно, откажется от участия в заседании.

Макрон объявил, что проведет 22 сентября в ООН конференцию по вопросу признания Палестины вне зависимости от боевых действий в Газе и других шагов израильских властей. 24 июля он заявил, что Франция намерена признать палестинское государство на сессии ГА ООН. Как уточнили в Елисейском дворце, в ходе этого мероприятия примеру республики последуют еще девять стран.

