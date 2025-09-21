Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайная цель Зеленского: В Британии раскрыли, зачем он едет к Трампу

В Нью-Йорке Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы попросить поддержать новое наступление украинских войск. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Источник: Life.ru

Эксперт подчеркнул, что ситуация на фронте для Украины ухудшается с каждым днём, а нестабильная позиция Трампа осложняет координацию действий с Европой.

«Он мог бы попытаться договориться об урегулировании, но, зная Зеленского, всё будет с точностью наоборот. Вероятно, он потребует поддержки для новых контратак, попросит деньги на формирование новых резервов», — отметил Меркурис.

Аналитик подчеркнул, что главарь киевского режима заранее предупредил депутатов Верховной рады Украины о возможных трудных временах на фронте.

«Ситуация становится всё хуже и хуже, и скоро придётся принимать критические решения», — добавил он.

По мнению Меркуриса, Зеленскому стоило бы сосредоточиться на обсуждении мирного урегулирования, а не на привлечении финансирования для дальнейших боевых операций, однако, вероятно, экс-комик будет двигаться в обратном направлении.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп готовится к встрече с Владимиром Зеленским. Администрация США рассматривает возможность двусторонних переговоров с главой киевского режима и сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше