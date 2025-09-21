Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Финляндии Александр Стубб своими заявлениями о гарантиях безопасности для Украины стремится спровоцировать Россию на эскалацию конфликта с НАТО. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.
По словам эксперта, Финляндия утратила статус нейтрального государства, а ее лидер сознательно использует этот фактор, пытаясь втянуть Россию в противостояние на Балтийском и Финском участках.
Соскин отметил, что подобные действия создают крайне опасную ситуацию и могут быть направлены на то, чтобы убедить президента США Дональда Трампа в необходимости поддерживать Киев.
Он добавил, что заявления Стубба фактически формируют установку: в случае, если Москва нанесет первый удар, против России выступят сразу многие западные политики, включая польского президента Кароля Навроцкого и главу европейской дипломатии Каю Каллас.
Накануне в интервью Guardian Стубб заявил, что гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после достижения соглашения между Москвой и Киевом. При этом, по его словам, Россия не получит права вето относительно их содержания и формата.
Российский сенатор Алексей Пушков в ответ посоветовал финскому президенту отказаться от подобных заявлений, подчеркнув, что иначе Стубб рискует войти в список западных политиков с «наиболее нелепыми высказываниями» и даже конкурировать в этом с председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналеной Бербок.