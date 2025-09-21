Ричмонд
Ермаков: боевики ВСУ начали отступать из Шандриголова

По информации источников, российские военные взяли под контроль почти всю территорию села.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики начали отступать из села Шандриголово на краснолиманском направлении, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«Поступают оперативные данные, что сопротивление врага в Шандриголово сломлено и враг отступает частично в Дерилово, но, в основном, — на опороники в Дробышево», — написал он.

Согласно сведениям военкора Юрия Котенка, российские военные взяли под контроль почти всю территорию Шандриголова. Противник пытается оказывать сопротивление лишь на южной окраине села.

Ранее стало известно о заходе бойцов РФ в поселок Ямполь на краснолиманском направлении.