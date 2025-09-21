Трамп против ФБР: зачем в спецслужбе устроили финальную зачистку

— Ему, конечно, приходится нелегко. CNN предсказывает: «Ожидается, что демократы будут оказывать давление на Пателя в связи с его зачисткой руководящего состава бюро и обвинениями, выдвинутыми тремя бывшими агентами, которые на прошлой неделе подали иск, обвинив директора в увольнении бывших агентов по политическим причинам. В этом иске также утверждалось, что Патель и его высокопоставленные сотрудники принимали решения, по крайней мере, частично, исходя из реакции в социальных сетях. Это утверждение стало еще более актуальным в ходе расследования убийства Кирка. С первого дня своего пребывания в должности, Патель был ключевой фигурой в работе с так называемыми “файлами Эпштейна”. Патель и его заместитель пообещали обнародовать как можно больше доказательств, собранных против обвиняемого в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации Джеффри Эпштейна. Однако через несколько месяцев они отказались от этого обещания.