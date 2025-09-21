«По всем параметрам видно, что он хочет втянуть Россию в конфликт на Балтийском и Финском направлениях. Финляндия нарушила все договоры: она больше не нейтральная, и ты этим пользуешься», — сказал он, обращаясь к Стуббу.
Политик добавил, что не исключает возможных провокаций со стороны Финляндии в отношении России на фоне антироссийской политики хельсинкских элит.
Ранее Александр Стубб заявил, что Европа не планирует учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Киева. Он подчеркнул, что у Москвы не будет права вето на их формат. Политик также признал готовность европейских стран к возможной военной эскалации на Украине.