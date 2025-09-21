Как Шавката Мирзиёева встретили в США

«В международном аэропорту имени Джона Кеннеди главу государства встретили специальный посланник Президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли, председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм и другие официальные лица», — говорится в сообщении.
Президент Узбекистана выступит на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также проведет переговоры с лидерами ряда зарубежных стран, руководителями международных организаций и финансовых структур.
Также запланированы отдельные встречи с руководителями крупных американских корпораций и участие в работе круглого стола с представителями ведущих компаний США, добавили в пресс-службе.
Рабочий визит Мирзиёева в Нью-Йорк продлится до 24 сентября.