Как Шавката Мирзиёева встретили в США

ТАШКЕНТ, 21 сентября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

«В международном аэропорту имени Джона Кеннеди главу государства встретили специальный посланник Президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли, председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм и другие официальные лица», — говорится в сообщении.

Президент Узбекистана выступит на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также проведет переговоры с лидерами ряда зарубежных стран, руководителями международных организаций и финансовых структур.

Также запланированы отдельные встречи с руководителями крупных американских корпораций и участие в работе круглого стола с представителями ведущих компаний США, добавили в пресс-службе.

Рабочий визит Мирзиёева в Нью-Йорк продлится до 24 сентября.

