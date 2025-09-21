В ВСУ заговорили о скорой потере днепропетровского села Калиновское

ВСУ могут в скором времени потерять село Калиновское в Днепропетровской области, сообщил в своем Telegram-канале украинский военнослужащий с позывным Мучной.
«В ближайшее время есть вероятность оставить Калиновское, а впоследствии и Степовое», — написал он.
По словам боевика, российские военные уже начали «накрывать» Степовое, расположенное в 11 километрах от Калиновского.
Российские военные Telegram-каналы сообщают, что боевики ВСУ попали в полуокружение в Калиновском. Бойцы РФ атакуют противника в восточной части села с нескольких направлений.
Ранее стало известно об уничтожении российской артиллерией блиндажей ВСУ под Калиновским.