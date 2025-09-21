Politico: Макрон на заседании ООН намерен создать противовес Израилю и США

Австралия, Андорра, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия и Франция намерены объявить на заседании ООН о признании Палестины в качестве государства. Однако попытка Макрона объединить страны ЕС в противостоянии с Израилем и его союзником, президентом США Дональдом Трампом, демонстрирует разногласия внутри европейского сообщества, отмечает газета.