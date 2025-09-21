Ричмонд
Politico: Макрон на заседании ООН намерен создать противовес Израилю и США

Президент Франции объявил, что проведет в ООН конференцию по вопросу признания Палестины вне зависимости от боевых действий в Газе.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует выступить с инициативой по созданию противовеса Израилю и США на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает газета Politico, ссылаясь на источники.

Австралия, Андорра, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия и Франция намерены объявить на заседании ООН о признании Палестины в качестве государства. Однако попытка Макрона объединить страны ЕС в противостоянии с Израилем и его союзником, президентом США Дональдом Трампом, демонстрирует разногласия внутри европейского сообщества, отмечает газета.

Германия и Италия пока не готовы признать Палестину в качестве государства, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер, поддерживающий идею Макрона, возможно, не примет участия в заседании.

Макрон ранее анонсировал проведение конференции в ООН 22 сентября, посвящённой признанию Палестины, независимо от ситуации в Газе и действий израильских властей.

