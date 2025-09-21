Ричмонд
Снайперы РФ уничтожили за сутки несколько ДРГ ВСУ под Юнаковкой

По информации источников, российская бронетехника ударила по резервам противника у Варачина.

Источник: Аргументы и факты

В течение суток ВСУ потеряли несколько диверсионно-разведывательных групп под Юнаковкой в Сумской области, сообщил в воскресенье Telegram-канал «Фронтовая птичка».

По информации источников канала, украинских диверсантов уничтожили российские снайперы.

«За прошедшие сутки противник потерял несколько ДРГ на участке Юнаковка-Садки. Наши снайперские двойки отлично поработали, не оставив боевикам шанса на спасение», — говорится в публикации.

Также сообщается о поражении российской бронетехникой резервов ВСУ на дороге в окрестностях Варачина.

Ранее стало известно об уничтожении до 80% боевиков из штурмовых групп ВСУ, пытавшихся контратаковать российские позиции под Андреевкой в Сумской области.