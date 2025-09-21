«РВ»: войска РФ выбили боевиков ВСУ из Шандриголова под Красным Лиманом

Российским военным удалось выбить боевиков ВСУ из села Шандриголово в Краматорском районе ДНР, сообщил в воскресенье Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Продолжая наступление на краснолиманском направлении, российские войска выбили подразделения ВСУ из последних домов в Шандриголово", — говорится в публикации.
Сообщается также о продвижении военнослужащих РФ в расположенном в нескольких километрах от Шандриголова селе Среднее. По данным источников канала, российские бойцы штурмуют центр населенного пункта.
Кроме того, подразделения РФ продвигаются в лесополосах в направлении Дерилова и Новоселовки.
Ранее сообщалось об отступлении боевиков ВСУ из Шандриголова в Дерилово и Дробышево.