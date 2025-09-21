США озвучили ультиматум Катара Израилю по переговорам по Газе

«Извинения сейчас стали бы политически взрывоопасным шагом для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его крайне правой коалиции, но катарцы понимают политическую сложность Израиля и готовы проявить гибкость», — говорится в материале.
Как отметил один из израильских чиновников, масштаб вызванного ударом кризиса был явно недооценён, а Нетаньяху осознаёт, что допустил просчёт.
Напомним, 9 сентября израильские ВВС нанесли удар по Дохе. Целью атаки стала штаб-квартира палестинского движения ХАМАС. В результате удара погибли шесть человек, включая руководителей радикального палестинского движения. После этого Катар отказался быть посредником в конфликте Израиля и Палестины. Эти события побудили Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание уже 10 сентября.