США озвучили ультиматум Катара Израилю по переговорам по Газе

Катар поставил условие для возвращения к посредничеству в переговорах по Газе, потребовав официальных извинений от Израиля за удар по Дохе. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники.

Источник: Life.ru

«Извинения сейчас стали бы политически взрывоопасным шагом для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его крайне правой коалиции, но катарцы понимают политическую сложность Израиля и готовы проявить гибкость», — говорится в материале.

Как отметил один из израильских чиновников, масштаб вызванного ударом кризиса был явно недооценён, а Нетаньяху осознаёт, что допустил просчёт.

Напомним, 9 сентября израильские ВВС нанесли удар по Дохе. Целью атаки стала штаб-квартира палестинского движения ХАМАС. В результате удара погибли шесть человек, включая руководителей радикального палестинского движения. После этого Катар отказался быть посредником в конфликте Израиля и Палестины. Эти события побудили Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание уже 10 сентября.

